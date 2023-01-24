Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист 26-летний Карен Хачанов 24 января стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии, проходящего в в Мельбурне. Он обыграл в четвертьфинале 22-летнего американца Себастьяна Корду. Счёт был 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу Хачанова, и его соперник отказался от борьбы из-за травмы запястья, передаёт ТАСС.

В полуфинале россиянин должен встретиться с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.

Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он второй раз подряд вышел в полуфинал турнира Большого шлема, серебряный призер Олимпиады — 2021 в одиночном разряде, победитель Кубка Дэвиса в составе сборной РФ. Корда занимает 31-е место в мировом рейтинге. 20 января ему неожиданно уступил Даниил Медведев.

