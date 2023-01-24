    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    5 м/с, ю-з

    773мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.63eur74.73
    СРОЧНО

    23 года за убийство 4 человек больше не приговор

    Российский теннисист Хачанов вышел в полуфинал Australian Open

    1216
    обсудить

    Российский теннисист 26-летний Карен Хачанов 24 января стал полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии, проходящего в в Мельбурне. Он обыграл в четвертьфинале 22-летнего американца Себастьяна Корду. Счёт был 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 в пользу Хачанова, и его соперник отказался от борьбы из-за травмы запястья, передаёт ТАСС.

    В полуфинале россиянин должен встретиться с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.

    Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он второй раз подряд вышел в полуфинал турнира Большого шлема, серебряный призер Олимпиады — 2021 в одиночном разряде, победитель Кубка Дэвиса в составе сборной РФ. Корда занимает 31-е место в мировом рейтинге. 20 января ему неожиданно уступил Даниил Медведев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТеннисAustralian Open
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close