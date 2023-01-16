Российские спортсмены, которых пока не отменили. За кого болеть в 2023 году

Фото: JAMES ROSS/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





Несмотря на почти повсеместный бан российского спорта, еще остались виды, где россиян допускают до международных соревнований. Пусть без флага и гимна, но мы-то с вами знаем, откуда они. Отдел спорта «Фонтанки» — о тех, кого пока не отменили.



Теннис В международном теннисе проявили на редкость адекватную позицию по поводу российских теннисистов. Ни на одном турнире, кроме Уимблдона, отечественным спортсменам не стали чинить препятствий. Более того, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) жестко осудили антироссийскую позицию Уимблдона и лишили турнир рейтинговых очков за дискриминацию. Подробнее об этой ситуации читайте здесь.



Главной российской надеждой у мужчин остается Даниил Медведев — дважды финалист Australian Open и победитель US Open. Прямо сейчас он — восьмая ракетка мира и вторая — России.



В прошлом году его обогнал и занял шестое место в рейтинге сильнейших теннисистов Андрей Рублев. На счету Рублева 15 побед в ATP, но в турнирах Большого шлема выше четвертьфиналов пока не поднимался, хотя потенциал для больших побед у него однозначно имеется.

А вот у Карена Хачанова хоть и всего четыре титула и 20-е место в рейтинге, зато в 22-м году он дошел до полуфинала US Open.

Лучшие среди россиянок — Дарья Касаткина (8-я в мире) и Вероника Кудерметова (9-я в мире). Обе могут зажечь почти на любом турнире в рамках мирового тура, но в четырех главных соревнованиях Большого шлема от них вряд ли стоит ждать подвигов. Хотя женский теннис — одна из самых непредсказуемых вещей в мире. К слову, поболеть за россиян можно уже сейчас: с 16 по 29 января пройдет 111-й розыгрыш Australian Open.



Хоккей Мастера клюшки и шайбы всегда были одним из главных экспортных продуктов России. В североамериканской НХЛ, где российские хоккеисты в числе главных героев лиги, ни на секунду не задумались над какими-то санкциями по отношению к ним. Наоборот, с самого начала украинских событий американские клубы старались максимально оберегать россиян. Например, когда в Чехии, где планировалось провести вынесенный матч регулярного чемпионата «Сан-Хосе» — «Нэшвилл», захотели запретить въезд российским игрокам этих команд, клубы поставили жесткое условие: либо едут все, либо не едет никто.



На сегодняшний день хотя бы один матч в текущем сезоне сыграли 54 россиянина. Почти каждый сезон в числе обладателей Кубка Стэнли оказывается кто-то из соотечественников.

Есть чем гордиться и Петербургу. Среди бывших игроков СКА в НХЛ играют Игорь Шестеркин, Андрей Кузьменко, Павел Бучневич, Владимир Тарасенко, Александр Барабанов, Владислав Гавриков, Евгений Дадонов, Кирилл Марченко, Артем Зуб, Василий Подколзин. На днях к ним присоединился вратарь Ярослав Аскаров, дебютировавший за «Нэшвилл».

Понятно, что главная звезда — Александр Овечкин. На его счету одна победа в Кубке Стэнли, но основная его цель сейчас, а также главный сериал всей лиги — рекорд по количеству голов за всю историю НХЛ. Пока его удерживает легендарный Уэйн Грецки (894 гола), но Овечкину до него осталось всего 84 шайбы.



Бокс и MMA Еще один вид спорта, где ничего не слышали о санкциях, — смешанные единоборства. И хотя Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру, он оставил после себя много отличных бойцов. Ожидается, что в 2023-м как минимум один раз защитит титул действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. Может надеяться на чемпионский бой Сергей Павлович.

В Bellator запланировали прощальный поединок с участием легендарного Федора Емельяненко. 4 февраля он проведет бой-реванш с Райаном Бейдером, после чего в очередной раз объявит о завершении карьеры.



В боксе новичкам из России стало чуть сложнее пробиваться на международную арену, о чем в интервью «Фонтанке» говорил петербургский боксер Алексей Мазур. Однако топовым боксерам никто препятствий пока не чинит. На 28 января запланировано сразу два боя с участием соотечественников. Действующий чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев выйдет на защиту титула в бою с британцем Энтони Ярдом, а Тим Цзю (сын Кости Цзю) сразится за чемпионские звания по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO с представителем США Джермеллом Чарло.



Еще один привет из Петербурга — обладатель титула во версии WBA Дмитрий Бивол. Пока у него нет боев с точными датами, но ожидается, что его следующим соперником станет Бетербиев.

Футбол В футболе не так густо, но герои есть и здесь. Главный фронтмен — Александр Головин, который в составе «Монако» продолжает борьбу в чемпионате Франции за место в Лиге чемпионов. А в этом сезоне он сыграет в 1/16 плей-офф Лиги Европы против «Байера», где, кстати, есть бывший игрок «Зенита» — вратарь Андрей Лунев. Но его шансы выйти на поле близятся к нулю.



Также в Лиге Европы продолжает шуметь Станислав Черчесов, который возглавляет «Ференцварош». Венгерский клуб под руководством российского специалиста легко занял первое место в групповой стадии, обойдя как раз «Монако».

В чемпионате Италии в составе «Торино» неплохо себя проявляет Алексей Миранчук, но до еврокубков он вряд ли доберется в этом сезоне.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

