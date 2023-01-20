Даниил Медведев неожиданно проиграл Себастьяну Корде на теннисном Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Australian Open 20 января. В третьем круге он уступил американцу Себастьяну Корде.



Итоговый счёт 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7) в пользу Корде.



Из-за этого поражения Медведев впервые с июля 2019 года выпадет из топ-10 мирового рейтинга. После Australian Open Медведев в лучшем случае будет 12-м.



Среди россиян на турнире в мужском одиночном разряде остались Карен Хачанов и Андрей Рублев, в женском — Екатерина Александрова и Варвара Грачева.



Напомним, что в предыдущие два года Даниил Медведев дважды выходил в финал Australian Open.

