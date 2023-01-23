Подмосковный завод «Молирен» вспыхнул после взрыва. Есть пострадавший

На заводе компании «Молирен» в подмосковном городе Рошаль произошел взрыв. Там тушили пожар, в котором, по предварительным данным, пострадал один человек.
Рошаль. Город-призрак
Причина пожара — в «технологической вспышке алюминиевой пыли», рассказали 23 января MSK1 в подмосковном главке МЧС. В ведомстве также добавили, что пострадал один человек, которого уже увезли в больницу.
Огонь охватил 200 «квадратов», его тушили 64 человека и 20 машин. К половине первого открытое горение ликвидировали. Обстоятельства взрыва устанавливаются. https://tass.ru/proisshestviya/16860601 По предварительным данным ТАСС, к нему могло привести нарушение технологического процесса.
Завод «Молирен» работает с металлами и органической химией.