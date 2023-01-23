    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, зап

    779мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.67eur74.34

    Подмосковный завод «Молирен» вспыхнул после взрыва. Есть пострадавший

    4638
    3 комментария

    На заводе компании «Молирен» в подмосковном городе Рошаль произошел взрыв. Там тушили пожар, в котором, по предварительным данным, пострадал один человек.

    Рошаль. Город-призрак

    Причина пожара — в «технологической вспышке алюминиевой пыли», рассказали 23 января MSK1 в подмосковном главке МЧС. В ведомстве также добавили, что пострадал один человек, которого уже увезли в больницу.

    Огонь охватил 200 «квадратов», его тушили 64 человека и 20 машин. К половине первого открытое горение ликвидировали. Обстоятельства взрыва устанавливаются. https://tass.ru/proisshestviya/16860601 По предварительным данным ТАСС, к нему могло привести нарушение технологического процесса.

    Завод «Молирен» работает с металлами и органической химией.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПодмосковьеПожарПроисшествия
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close