Народного артиста РФ Валерия Афанасьева госпитализировали после спектакля с травмой ноги

Народный артист России, актер театра и кино Валерий Афанасьев госпитализирован после спектакля в столичном Малом театре. У него повреждена нога.



Как 22 января сообщила ТАСС директор театра Тамара Михайлова, у актера нет перелома и повреждения связок, а точный диагноз установят с помощью МРТ.



73-летний Афанасьев выходил на сцену в постановке «Горячее сердце». Директор, спектакль артисты доиграли до конца.



Афанасьев — актер театра и кино, педагог. С 2017 года является артистом Малого театра, его можно увидеть, в частности, в постановках «Большая тройка (Ялта-45)», «Петр I», «Перед заходом солнца», «Мертвые души», «Женитьба Фигаро».

