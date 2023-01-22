Народного артиста РФ Валерия Афанасьева госпитализировали после спектакля с травмой ноги

Народный артист России, актер театра и кино Валерий Афанасьев госпитализирован после спектакля в столичном Малом театре. У него повреждена нога.
Как 22 января сообщила ТАСС директор театра Тамара Михайлова, у актера нет перелома и повреждения связок, а точный диагноз установят с помощью МРТ.
73-летний Афанасьев выходил на сцену в постановке «Горячее сердце». Директор, спектакль артисты доиграли до конца.
Афанасьев — актер театра и кино, педагог. С 2017 года является артистом Малого театра, его можно увидеть, в частности, в постановках «Большая тройка (Ялта-45)», «Петр I», «Перед заходом солнца», «Мертвые души», «Женитьба Фигаро».
С 1971 года снимается в кино. На сегодняшний день в фильмографии артиста около 200 картин и телеспектаклей. Это, например, художественные фильмы «Совесть», «Михайло Ломоносов», «Гардемарины, вперед!», «Гагарин. Первый в космосе», сериалы «Семейные тайны», «Диверсант 2. Конец войны», «Восьмидесятые», «Нити судьбы», «Московская сага», «Дети Арбата».