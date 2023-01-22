    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, с-в

    781мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd68.67eur74.34

    Народного артиста РФ Валерия Афанасьева госпитализировали после спектакля с травмой ноги

    2955
    2 комментария

    Народный артист России, актер театра и кино Валерий Афанасьев госпитализирован после спектакля в столичном Малом театре. У него повреждена нога.

    Как 22 января сообщила ТАСС директор театра Тамара Михайлова, у актера нет перелома и повреждения связок, а точный диагноз установят с помощью МРТ.

    73-летний Афанасьев выходил на сцену в постановке «Горячее сердце». Директор, спектакль артисты доиграли до конца.

    Афанасьев — актер театра и кино, педагог. С 2017 года является артистом Малого театра, его можно увидеть, в частности, в постановках «Большая тройка (Ялта-45)», «Петр I», «Перед заходом солнца», «Мертвые души», «Женитьба Фигаро».

    С 1971 года снимается в кино. На сегодняшний день в фильмографии артиста около 200 картин и телеспектаклей. Это, например, художественные фильмы «Совесть», «Михайло Ломоносов», «Гардемарины, вперед!», «Гагарин. Первый в космосе», сериалы «Семейные тайны», «Диверсант 2. Конец войны», «Восьмидесятые», «Нити судьбы», «Московская сага», «Дети Арбата».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АктерГоспитализацияТеатрТравмаТравма на спектакле
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close