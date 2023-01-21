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    Зенитные ракетные системы С-300 защитили важные объекты Подмосковья

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    В Подмосковье прошла тренировка расчетов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 Западного военного округа. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Минобороны.

    Военные отрабатывали отражение атак на объекты критической инфраструктуры. Батарея ЗРС выдвинулась в район боевого дежурства. В ходе марша было отражено нападение диверсантов на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна смогла выйти из-под атаки и продолжить движение.

    Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и начали дежурство. Зенитчики выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим беспилотники и другие летательные аппараты. В учениях было задействовано более 150 военнослужащих.

    На уходящей неделе жители Москвы начали обращать внимание на появление систем ПВО рядом с важными административными и военными объектами. На этот вопрос даже ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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