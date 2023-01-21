Зенитные ракетные системы С-300 защитили важные объекты Подмосковья

В Подмосковье прошла тренировка расчетов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 Западного военного округа. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Минобороны.



Военные отрабатывали отражение атак на объекты критической инфраструктуры. Батарея ЗРС выдвинулась в район боевого дежурства. В ходе марша было отражено нападение диверсантов на колонну техники. Под прикрытием дымовой завесы колонна смогла выйти из-под атаки и продолжить движение.

Расчеты батареи развернули комплексы в боевой порядок и начали дежурство. Зенитчики выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим беспилотники и другие летательные аппараты. В учениях было задействовано более 150 военнослужащих.