Пескова спросили о появлении систем ПВО на крышах в Москве

За безопасность Москвы и страны отвечает Минобороны РФ, вопрос об установке систем ПВО в столице стоит переадресовать им. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Они [Минобороны] несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности», — сказал представитель Кремля, комментируя вопрос про публикации в соцсетях о появлении систем ПВО в Москве.

Песков добавил, что обо всех таких мерах спрашивать лучше в Минобороны РФ.

