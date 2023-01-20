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    Пескова спросили о появлении систем ПВО на крышах в Москве

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    За безопасность Москвы и страны отвечает Минобороны РФ, вопрос об установке систем ПВО в столице стоит переадресовать им. Об этом 20 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Они [Минобороны] несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности», — сказал представитель Кремля, комментируя вопрос про публикации в соцсетях о появлении систем ПВО в Москве.

    Песков добавил, что обо всех таких мерах спрашивать лучше в Минобороны РФ.

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    Дмитрий ПесковМинобороны
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