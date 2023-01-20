Музей под открытым небом и бесплатный Строгановский: куда сходить в выходные

Выходные в Петербурге традиционно можно провести с пользой и весьма насыщенно. Обширная культурная программа на любой вкус и кошелёк будет в городе и 20 – 22 января.
Любители провести время в небольшой компании в эти выходные могут посетить довольно много локальных выставок и творческих встреч. После серьезных обсуждений реально продолжить культурную программу на выставке о природе или джазовом концерте (тут тоже предоставляется выбор).
И даже платить придется не везде. На Манежной площади расположился и будет работать еще несколько дней музей под открытым небом, посвященный блокаде Ленинграда. А в один из дней бесплатно можно попасть в Строгановский дворец. Подробнее – в карточках «Фонтанки».
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