Музей под открытым небом и бесплатный Строгановский: куда сходить в выходные

Выходные в Петербурге традиционно можно провести с пользой и весьма насыщенно. Обширная культурная программа на любой вкус и кошелёк будет в городе и 20 – 22 января.



Любители провести время в небольшой компании в эти выходные могут посетить довольно много локальных выставок и творческих встреч. После серьезных обсуждений реально продолжить культурную программу на выставке о природе или джазовом концерте (тут тоже предоставляется выбор).