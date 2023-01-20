«Победа» отреагировала на решение Верховного суда. В правила провоза ручной клади внесут изменения

Авиакомпания «Победа» уберёт из описания правил провоза ручной клади указание на габариты дамской сумки или рюкзака. Однако по факту нормы провоза останутся прежними, сообщает 20 января ТАСС со ссылкой на официального представителя перевозчика.



В настоящий момент на сайте «Победы» указано, что к бесплатной перевозке принимается только одно место ручной клади габаритами 4х36х30 или дамская сумка, или рюкзак 36х30х23 см.



«Фонтанка» писала о том, как в начале года Верховный суд РФ определил, что нормы провоза ручной клади у лоукостера нарушают права пассажиров. После этого решения ВС в авиакомпании заявили, что планируют изменить нормы провоза ручной клади.

