Авиакомпания «Победа» изменит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда РФ. Об этом 14 января авиаперевозчик рассказал агентству ТАСС.

Недавно ВС РФ пришел к выводу, что норма габаритов ручной клади, которая допустима к провозу на самолетах «Победы», ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы.

«Устaновленные aвиакомпанией прaвила нaрушают трeбования зaконодательства, сoдержат двoйные стaндарты нa пeревозку ручнoй клaди», — решил Верховный суд России.

Пресс-служба «Победы» рассказала ТАСС, что лоукостер в ближайшее время уточнит правила провоза ручной клади.