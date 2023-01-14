    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, южн

    755мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd67.57eur73.11

    Авиакомпания «Победа» изменит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда РФ

    3063
    5 комментариев

    Авиакомпания «Победа» изменит правила провоза ручной клади после решения Верховного суда РФ. Об этом 14 января авиаперевозчик рассказал агентству ТАСС.

    Недавно ВС РФ пришел к выводу, что норма габаритов ручной клади, которая допустима к провозу на самолетах «Победы», ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы.

    «Устaновленные aвиакомпанией прaвила нaрушают трeбования зaконодательства, сoдержат двoйные стaндарты нa пeревозку ручнoй клaди», — решил Верховный суд России.

    Пресс-служба «Победы» рассказала ТАСС, что лоукостер в ближайшее время уточнит правила провоза ручной клади.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвиаперевозчикСамолетРучная кладь
    ЛАЙК13
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close