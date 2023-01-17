Верховный суд против «Победы»: правила провоза багажа на лоукостере признали незаконными. Что изменится для пассажиров

Авиакомпании придется пересмотреть свои багажные правила Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам.



Вероятно все, кто хоть раз путешествовал с авиакомпанией «Победа», сталкивался с ее строгими порядками в отношении ручной клади: в салон можно взять только предметы, которые влезут в калибратор, причем в совокупности. Это часто вызывает недовольство пассажиров, но дешевые билеты, как правило, оказываются более весомым аргументом. Однако недовольство строгие правила вызывают не только у пассажиров — некоторое время назад ими заинтересовалась Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Ространснадзор изучил внутренние документы авиакомпании и в 2021 году пришел к выводу, что они нарушают Федеральные авиационные правила.



По этим правилам пассажир может при посадке использовать как чемодан, который проходит по габаритам авиакомпании, так и какую-то вещь сверх чемодана, разрешенную пунктом 135, например дамскую сумочку или портфель. «Победа» же установила два альтернативных варианта. — Один из них основан на требованиях ФАП и устанавливает норму провоза ручной клади по пункту 133 правил и дополнительно вещи, которые можно перевозить сверх нормы по пункту 135 правил, а второй — не устанавливает норму провоза ручной клади, но устанавливает ограничение на общие габариты вещей. То есть, по сути, считается, что пункт 133 плюс пункт 135 не должны превышать такие-то размеры — хотя законодательство запрещает устанавливать ограничения авиаперевозчикам по пункту 135, — объясняет претензии Ространснадзора юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев.



Ространснадзор направил «Победе» предписание устранить это противоречие, но авиакомпания не согласилась и пошла в суд. Судебные разбирательства заняли больше года.



«Победа» рассчитывала доказать, что требование надзорного органа незаконно, однако суд не нашел оснований для отмены предписания. Согласно заключению суда, в исковом заявлении «Победы» не было ссылок на законы, на которых основаны их исковые требования.

— Из заявления Общества и представленных в материалы судебного дела документов невозможно определить конкретную статью нормы права, которой не соответствуют оспариваемые предписания. А также не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что оспариваемые предписания нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности и создают препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, — говорится в решении Арбитражного суда города Москвы.



Авиакомпания это решение обжаловала и апелляционная инстанция встала на ее сторону.

— Установление в правилах перевозки второго (рекомендуемого перевозчиком) варианта провоза ручной клади не ведет к ухудшению уровня обслуживания клиентов, поскольку позволяет им заблаговременно оценить соответствие перевозимых вещей требованиям авиакомпании; выбрать наиболее подходящий вариант провоза ручной клади из двух предложенных, — заявил Девятый арбитражный апелляционный суд и отменил решение предыдущей инстанции.



Теперь с решением не согласился Ространснадзор — ведомство обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, а суд снова встал на сторону службы по надзору транспорта, вернув в силу первое решение суда. Завершилась эта битва 12 января 2023 года в Верховном суде. ВС Рф постановил, что правда на стороне Ространснадзора.



Итог этой истории Идти против решения Верховного суда незаконно и «Победа» изменит правила провоза ручной клади. Об этом 14 января авиаперевозчик рассказал агентству ТАСС.



— Для простых граждан решение суда говорит о том, что «Победа», используя действующую редакцию своих правил, нарушает требования законодательства и права пассажиров. То есть им дано предписание привести в соответствие с ФАП свои правила. Пассажиры могут смело ссылаться на указанный судебный акт и игнорировать правила в части, которая прописана в нем (габаритные размеры багажа и ручной клади), — объяснил юрист.

Другие истории из Верховного суда В прошлом году ВС РФ из-за иска одного человека постановил пересмотреть Федеральные авиационные правила. В правилах «Врачебно-летная экспертиза авиационного персонала экспериментальной авиации», утвержденных аж в 2003 году, был прописан запрет на работу в экспериментальной авиации людей с ВИЧ. Пилот, получивший отказ в работе из-за этих правил, смог доказать, что они незаконны, и суд признал их недействительными.

Другой мужчина, получивший отказ от работодателя, тоже решил обратиться в суд, хотя о причине отказа он ничего не знал. Собственно поэтому им и было принято решение судиться — по закону потенциальный работодатель обязан назвать причину отказа. Отвечать на этот вопрос в компании не захотели, за что поплатились — несложившийся работник отсудил себе компенсацию.