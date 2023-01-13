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    «Победа» проиграла суд по размерам ручной клади

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    Верховный суд РФ определил, что нормы провоза ручной клади у авиакомпании «Победа» нарушают права пассажиров. Перевозчик не смог в судебных инстанциях отстоять своё право устанавливать их по собственному усмотрению, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

    Как пишет 13 января РИА Новости, судебная история началась летом 2021 года, когда внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации в авиакомпании устроил Ространснадзор. В ходе проверки было выявлено, что лоукостер уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади. Тогда же ведомство обязало компанию устранить выявленные нарушения.

    «Победа» оспорила предписание Ространснадзора в суде. Спор занял несколько инстанций, итоговую точку в нём поставил ВС РФ.

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    Верховный судАвиакомпания ПобедаСудРучная кладь
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