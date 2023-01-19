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    Умерла советская и российская телевизионная журналистка Бэлла Куркова

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    Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в возрасте 87 лет. Об этом 19 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя руководителя телеканала «Культура» Александра Ефимовича.

    По словам источника, это произошло в ночь на четверг в больнице в Санкт-Петербурге. Куркова тяжело болела. Прощание и похороны назначены на субботу, точной информации о месте и времени пока нет.

    Фото: Скриншот/youtube.com
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    Бэлла Куркова родилась в 1935 году, в 1959-м окончила факультет журналистики Ленинградского университета. После учёбы три года работала собственным корреспондентом газеты «Советская Чукотка», с 1962 года ушла в детскую газету «Ленинские искры». Затем началась её карьера на ленинградском телевидении. Она была ведущей передачи ЛенТВ «Пятое колесо», в 1991 году стала директором Ленинградской дирекции ВГТРК, в 2000 году заняла должность директора петербургской дирекции канала «Культура». Позже получила должность заместителя главного редактора по работе с Петербургом главной редакции телеканала «Культура».

    Фото: Скриншот/youtube.com

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    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ15

    Комментарии 7

    Wert19 Янв 2023 в 11:55
    Романтик.
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