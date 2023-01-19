Умерла советская и российская телевизионная журналистка Бэлла Куркова

Советская и российская журналистка Бэлла Куркова скончалась в возрасте 87 лет. Об этом 19 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя руководителя телеканала «Культура» Александра Ефимовича.

По словам источника, это произошло в ночь на четверг в больнице в Санкт-Петербурге. Куркова тяжело болела. Прощание и похороны назначены на субботу, точной информации о месте и времени пока нет.

