Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений на выход из гражданства РФ

Посольство РФ в Эстонии заявило, что временно прекращает прием заявлений о выходе из гражданства России. Об этом сообщается на официальном сайте диппредставительства.
В чем причина таких мер, не поясняется. «Фонтанка» проверила, как обстоят дела с этими заявлениями у соседних стран — ничего необычного не обнаружилось, их продолжают принимать.
Ранее Финляндия объявила, что временно закроет отделение генконсульства в Мурманске, потому что «задачи офиса значительно сокращены».
В начале января Эстония потребовала сократить штат российских дипломатов в Таллине. В апреле консульство РФ в Нарве закрыли, а дипломатов выслали на родину.