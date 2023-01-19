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    Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений на выход из гражданства РФ

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    4 комментария

    Посольство РФ в Эстонии заявило, что временно прекращает прием заявлений о выходе из гражданства России. Об этом сообщается на официальном сайте диппредставительства.

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    В чем причина таких мер, не поясняется. «Фонтанка» проверила, как обстоят дела с этими заявлениями у соседних стран — ничего необычного не обнаружилось, их продолжают принимать.

    Ранее Финляндия объявила, что временно закроет отделение генконсульства в Мурманске, потому что «задачи офиса значительно сокращены».

    В начале января Эстония потребовала сократить штат российских дипломатов в Таллине. В апреле консульство РФ в Нарве закрыли, а дипломатов выслали на родину.

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    ЭстонияПосольство РоссииВыход из гражданства
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    Комментарии 4

    Свободу Лёхе!19 Янв 2023 в 01:01
    Не очень понятно как это всё работает и.. для чего? Если честно, совсем непонятно..) Обычно, как правило, я проецирую всё на.. себя: вот, есть.. я, гражданин..СССР, "волею судеб" оказавшийся в.. РФ(!)), любящий Родину Свою, соответственно и.. Эстонию и РФ не как "государства", а.. просто же нельзя не любить Родину! - Эй-эй, ты не учитываешь Современные реальности! - Господи, для того и сказал про.. "государства" и в кавычках! - Так не прокатывает, нельзя так разделить! - Как можно? - А надо ли? - Надеюсь, отвечать на Твой вопрос.. не мне? - Тебе-тебе! - Это очень сложный вопрос, ведь люди. - очень разные! - Опять и снова ты за это вот.. - Но это - так! - Лучшее будем за Основу брать! - Прикалываешься! - Вовсе нет! - Сам же Ты видел, к чему всё это приводит и, чем это всё заканчивается! - Мы говорим с тобой на.. разных языках, отсюда - недопонимание! - Разные Свойства Человека мы считаем.. - Лучшими? - "считаем" - не говори так больше! - Видим? - "Чувствуем" - правильнее..) - Так и..?
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