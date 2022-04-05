Латвия и Эстония закрывают российские консульства и высылают дипломатов

Латвия и Эстония закрывают консульства РФ и высылают российских дипломатов. Об этом 5 апреля заявили министерства иностранных дел этих государств.
«Эстония вызвала посла Российской Федерации в Эстонии Владимира Липаева для передачи ноты о том, что Эстония закрывает генеральное консульство Российской Федерации в Нарве и консульский отдел посольства Российской Федерации в Тарту. Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников, 7 из которых имеют дипломатический статус», — говорится в сообщении эстонского МИД. Дипломаты должны покинуть страну к 30 апреля.
Об аналогичном решении заявили и в Риге. «Латвия сокращает дипломатические отношения с Российской Федерацией, закрывая генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников», — приводит РИА Новости слова главы латвийского МИД Эдгарса Ринкевичса.
Оба министерства, описывая причины «понижения уровня дипломатических отношений», упомянули события в украинской Буче, которые в Минобороны РФ назвали провокацией.
Накануне Литва заявила о решении отозвать своего посла из Москвы и закрытии российского консульства в Клайпеде. Послу РФ Алексею Исакову также предписано покинуть страну.