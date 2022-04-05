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    Латвия и Эстония закрывают российские консульства и высылают дипломатов

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    Латвия и Эстония закрывают консульства РФ и высылают российских дипломатов. Об этом 5 апреля заявили министерства иностранных дел этих государств.

    «Эстония вызвала посла Российской Федерации в Эстонии Владимира Липаева для передачи ноты о том, что Эстония закрывает генеральное консульство Российской Федерации в Нарве и консульский отдел посольства Российской Федерации в Тарту. Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников, 7 из которых имеют дипломатический статус», — говорится в сообщении эстонского МИД. Дипломаты должны покинуть страну к 30 апреля.

    Об аналогичном решении заявили и в Риге. «Латвия сокращает дипломатические отношения с Российской Федерацией, закрывая генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и высылая 13 дипломатов и сотрудников», — приводит РИА Новости слова главы латвийского МИД Эдгарса Ринкевичса.

    Оба министерства, описывая причины «понижения уровня дипломатических отношений», упомянули события в украинской Буче, которые в Минобороны РФ назвали провокацией.

    Накануне Литва заявила о решении отозвать своего посла из Москвы и закрытии российского консульства в Клайпеде. Послу РФ Алексею Исакову также предписано покинуть страну.

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    Комментарии (15)

    matthias
    отправить в Афганистан в полном составе - учить аборигенов вставать с колен
    Dmitry Antonov
    Интересно, что с ними в МИДе будут делать? Под сокращение численности попадут? Или в резерв переведут, правда, по другому ведомству?
    chip1
    Ответим им так как учил дедушка Лавров, дипломатично - пшли на!
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