Минобороны РФ отвергает обвинения в убийстве мирного населения в киевской Буче

В Минобороны подчеркнули, что «за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий». «Выезды из города Буча не блокировались. Все местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь», — добавили в ведомстве, уточнив, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции.

«Неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», — заявили в Минобороны РФ.

Ранее в соцсетях, а также украинских и западных СМИ были опубликованы кадры, на которых на обочине дороги при следовании украинской автомобильной колонны в городе Буча видны многочисленные тела погибших или убитых местных жителей. Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон начал сотрудничество с Международным уголовным судом ООН в сборе доказательств военных преступлений. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что шокирован опубликованными кадрами и также будет добиваться расследований военных преступлений на Украине.