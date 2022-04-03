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    Минобороны РФ отвергает обвинения в убийстве мирного населения в киевской Буче

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    Минобороны РФ выступило с опровержением сообщения об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча.

    «Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией», — заявили в российском военном ведомстве.

    В Минобороны подчеркнули, что «за время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий». «Выезды из города Буча не блокировались. Все местные жители имели возможность свободного выезда из населенного пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь», — добавили в ведомстве, уточнив, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции.

    «Неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», — заявили в Минобороны РФ.

    Ранее в соцсетях, а также украинских и западных СМИ были опубликованы кадры, на которых на обочине дороги при следовании украинской автомобильной колонны в городе Буча видны многочисленные тела погибших или убитых местных жителей. Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что Лондон начал сотрудничество с Международным уголовным судом ООН в сборе доказательств военных преступлений. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что шокирован опубликованными кадрами и также будет добиваться расследований военных преступлений на Украине.

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