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    Литва отзывает посла из России. Латвия тоже «понижает» уровень дипотношений

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    Литовское и латвийское правительства решили «понизить» уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом 4 апреля сообщили в МИД этих республик.

    О решении отозвать посла из Москвы и закрытии российского консульства в Клайпеде заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Послу РФ Алексею Исакову предписано покинуть страну.

    «Ответ Москвы на высылку российского посла из Литвы несомненно последует» — пообещал депутат Госдумы Леонид Слуцкий в комментарии «Интерфаксу».

    Вслед за Литвой подобное заявление последовало из Риги. «Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур», — сообщил глава МИД страны Эдгар Ринкевичс.

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    Комментарии (4)

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    Это типа народы такие были когда-то? До батрачества на Евросоюз? Не нужны они мирные никому, только с ненавистью к России деньги от пентагона и нато получают.
    Phil Leonetti
    Господи! Горе то како!🤣
    Один из могучих прибалтийских тигров понизил уровень дип отношений😬
    Такого подвоха не ожидал никто🤣
    Типичный Димон
    Ну, стало быть тоже будут денацифицированы.
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