Литва отзывает посла из России. Латвия тоже «понижает» уровень дипотношений

Литовское и латвийское правительства решили «понизить» уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом 4 апреля сообщили в МИД этих республик.



О решении отозвать посла из Москвы и закрытии российского консульства в Клайпеде заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Послу РФ Алексею Исакову предписано покинуть страну.



«Ответ Москвы на высылку российского посла из Литвы несомненно последует» — пообещал депутат Госдумы Леонид Слуцкий в комментарии «Интерфаксу».



Вслед за Литвой подобное заявление последовало из Риги. «Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур», — сообщил глава МИД страны Эдгар Ринкевичс.

