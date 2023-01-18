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    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    Над Петербургом распустились огненные цветы. Город вспоминает прорыв блокады

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Над Петропавловской крепостью гремел салют — это финал сегодняшних празднований в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Как выглядело торжественное зрелище 18 января, показывает «Фонтанка».

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Скриншот супервидовой камеры
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Скриншот супервидовой камеры
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Над городом будто вспыхивали огромные огненные цветы, которые переливались, искрились и растворялись в воздухе.

    Напомним, в Петербурге прошли еще не все мероприятия, посвященные годовщине. Завтра тематические выставки откроются в Эрмитаже и Музее железных дорог России, интересное предлагают также библиотеки и театры.

    Как Петербург отметил 80-летие прорыва блокады, смотрите здесь.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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