Над Петербургом распустились огненные цветы. Город вспоминает прорыв блокады

Над Петропавловской крепостью гремел салют — это финал сегодняшних празднований в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Как выглядело торжественное зрелище 18 января, показывает «Фонтанка».
Над городом будто вспыхивали огромные огненные цветы, которые переливались, искрились и растворялись в воздухе.
Напомним, в Петербурге прошли еще не все мероприятия, посвященные годовщине. Завтра тематические выставки откроются в Эрмитаже и Музее железных дорог России, интересное предлагают также библиотеки и театры.
Как Петербург отметил 80-летие прорыва блокады, смотрите здесь.