Веб-камеры Петербурга следят за городом в день годовщины прорыва блокады Ленинграда. С ними можно попасть в «военное время»

Ко дню 80-летия прорыва блокады Ленинграда партнёры «Фонтанки» подготовили историческую видеореконструкцию. Увидеть, как Невский проспект выглядел в военное время, можно на преобразованной записи с круглосуточной веб-камеры.
В честь праздника в Петербурге 18 января зажгли Ростральные колонны. Сегодня посмотреть на них можно днём и вечером — с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00. Полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона на фоне зажжённых факелов также попал в трансляцию.
Впереди — вечерний салют у стен Петропавловской крепости. Начало назначено на 21:00. Посмотреть на огненные цветы и отметить важное для города событие можно не выходя из дома — прямо здесь.