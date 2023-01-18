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    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    80 лет прорыва блокады Ленинграда

    Веб-камеры Петербурга следят за городом в день годовщины прорыва блокады Ленинграда. С ними можно попасть в «военное время»

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    7 комментариев

    Ко дню 80-летия прорыва блокады Ленинграда партнёры «Фонтанки» подготовили историческую видеореконструкцию. Увидеть, как Невский проспект выглядел в военное время, можно на преобразованной записи с круглосуточной веб-камеры.

    В честь праздника в Петербурге 18 января зажгли Ростральные колонны. Сегодня посмотреть на них можно днём и вечером — с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00. Полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона на фоне зажжённых факелов также попал в трансляцию.

    Впереди — вечерний салют у стен Петропавловской крепости. Начало назначено на 21:00. Посмотреть на огненные цветы и отметить важное для города событие можно не выходя из дома — прямо здесь.

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    Комментарии 6

    mixpapa18 Янв 2023 в 14:30
    Уже попали... Без всяких камер. Спасибо партии родной!
    +0−0
    pride18 Янв 2023 в 14:26
    А можно в нормальную жизнь вернуться ? В ту жизнь, где никто не с кем не воюет и все живут счастливо, ну и этот сморчек не в кремле, а на крайняк в мавзолее лежит.
    +0−0
    мухомор18 Янв 2023 в 14:13
    какой же ИС-1 был огромный
    +1−0
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