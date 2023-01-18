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    Тела двух парней с одним именем нашли в квартире на севере Петербурга

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    9 комментариев

    Следственный комитет устанавливает причину смерти двух 19-летних мужчин, тела которых нашли в квартире в Выборгском районе Петербурга.

    В полицию о том, что в съемном жилье на Тихорецком проспекте два трупа, сообщили накануне за полчаса до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 января. Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла на месте тела двух молодых мужчин — 19-летнего официанта петербургского бара и его 19-летнего знакомого. На двоих у них одно имя.

    В квартире также нашли три мобильных телефона и некое порошкообразное вещество. Не исключено, что его экспертиза даст понимание о причине смерти погибших.

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    Комментарии 9

    Zloi_prohozhiy18 Янв 2023 в 10:51
    ОМГ, это что за дегенерат название к новости придумывал
    +0−0
    olla18 Янв 2023 в 10:45
    Это очень важная информация про одно имя на двоих - это и есть причина трагедии, я считаю. Кстати, может, новости на Фонтанке ИИ сочиняет?
    +0−0
    своих не бросаем18 Янв 2023 в 10:40
    что у них ещё на двоих? автор реально неадекват.
    +2−0
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