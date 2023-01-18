Тела двух парней с одним именем нашли в квартире на севере Петербурга

Следственный комитет устанавливает причину смерти двух 19-летних мужчин, тела которых нашли в квартире в Выборгском районе Петербурга.

В полицию о том, что в съемном жилье на Тихорецком проспекте два трупа, сообщили накануне за полчаса до полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 января. Прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла на месте тела двух молодых мужчин — 19-летнего официанта петербургского бара и его 19-летнего знакомого. На двоих у них одно имя.

В квартире также нашли три мобильных телефона и некое порошкообразное вещество. Не исключено, что его экспертиза даст понимание о причине смерти погибших.