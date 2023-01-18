Экс-мэра Владивостока приговорили к 16,5 годам колонии за коррупцию

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка Ленинский районный суд города приговорил к 16,5 годам колонии за получение взяток на сумму в 38 млн рублей. Об этом 18 января сообщает прокуратура Приморского края.

Также экс-градоначальник должен будет выплатить штраф в размере 150 млн рублей.

Следствие и суд установили, что чиновник, возглавляя государственное учреждение «Хозяйственное управление администрации края, получил взятки на общую сумму более 6,9 млн рублей от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями.

Уже будучи мэром Владивостока от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ «Некрополь», получал взятки за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. За это время градоначальник получил более 31,2 млн рублей.