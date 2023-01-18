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    Экс-мэра Владивостока приговорили к 16,5 годам колонии за коррупцию

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    6 комментариев

    Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка Ленинский районный суд города приговорил к 16,5 годам колонии за получение взяток на сумму в 38 млн рублей. Об этом 18 января сообщает прокуратура Приморского края.

    Также экс-градоначальник должен будет выплатить штраф в размере 150 млн рублей.

    Следствие и суд установили, что чиновник, возглавляя государственное учреждение «Хозяйственное управление администрации края, получил взятки на общую сумму более 6,9 млн рублей от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями.

    Уже будучи мэром Владивостока от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ «Некрополь», получал взятки за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. За это время градоначальник получил более 31,2 млн рублей.

    Гуменюк покинул должность главы администрации Владивостока в мае 2021 года.

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    Комментарии 6

    Игoрь18 Янв 2023 в 11:05
    Оренбургского мера хлопнули с двумя мулями, его папаша пенсионер сбегал в банк и за час обналичил лям долларов и куда-то его задевал, деньги не нашли. Ничего кроме взятого с поличным толком не доказали. Даже то, что его человек Пукало участвовала во всех муниципальных контрактах - все сошло с рук. Дали 4 года и 15 млн штрафа. Уж выходит по УДО. Отделался легким испугом.
    +0−0
    Danik18 Янв 2023 в 10:36
    38 млн и сел? Бедный город. Тут "плохенькая" квартира в центре столько стоит, а у скольких чинуш они есть при их "копеешных" заработках.
    И ничего. Живут и работают годами, уходят в бизднес или на повышение. А этот в в турьму.
    Лопух или не в системе.
    +0−0
    zavval18 Янв 2023 в 09:13
    Да уж, это с кем нужно было не поделиться, чтобы такой срок получить?)
    +4−0
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