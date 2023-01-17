Apple оштрафовали в России на миллиард

ФАС России оштрафовала компанию Apple на сумму 1,177 млрд рублей (это более 17 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна выплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления решения в силу, следует из сообщения ведомства от 17 января.



ФАС обвинила Apple в нарушении законодательства еще в июле из-за запрета разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри программ о возможности оплаты покупок за пределами App Store. «Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store», — говорится в сообщении ведомства.

