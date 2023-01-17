Apple оштрафовали в России на миллиард

ФАС России оштрафовала компанию Apple на сумму 1,177 млрд рублей (это более 17 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна выплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления решения в силу, следует из сообщения ведомства от 17 января.
ФАС обвинила Apple в нарушении законодательства еще в июле из-за запрета разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри программ о возможности оплаты покупок за пределами App Store. «Компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store», — говорится в сообщении ведомства.
Тогда в ФАС отмечали, что размер штрафа определят в ходе административного расследования по второй части статьи 14.31 КоАП РФ («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке») — от 0,01 до 0,15% от годовой выручки компании в РФ. Выручка российского юрлица ООО «Эппл Рус» за 2021 год составила 386 млрд рублей, чистая прибыль — 11,5 млрд.
Тогда же, в июле, суд оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ, а в октябре 2021 года ФАС возбудила дело в отношении компании, не желающей рассказывать о способах оплаты без комиссии. Покупая товар через App Store, пользователь платит Apple комиссию в 15–30% от каждого платежа, а об альтернативных способах оплаты на сайте продавца клиентов информировать запрещено.