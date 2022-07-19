ФАС России обвинила Apple в нарушении законодательства

«Выяснилось, что пункт 3.1 Руководства по рассмотрению AppStore запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами AppStore, а также использовать альтернативные способы оплаты», — говорится 19 июля в сообщении ведомства.

Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) России признала компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Речь идёт о запрете разработчикам iOS-приложений сообщать пользователям об оплате покупок вне AppStore.

Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и меняли приложение так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Если правила не соблюдаются, Apple не допускает приложения в AppStore.

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании в октябре 2021 года, поскольку та не исполнила предупреждение регулятора.

В ведомстве отметили, что размер штрафа определят в ходе административного расследования по второй части 14.31 статьи КоАП РФ («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»).