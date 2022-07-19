    Пробки

    3/10

    usd56.56eur57.15
    Запись на финскую визуМебель вместо IKEAБунт в "Грузовичкоф"Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    ФАС России обвинила Apple в нарушении законодательства

    655
    обсудить

    Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) России признала компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Речь идёт о запрете разработчикам iOS-приложений сообщать пользователям об оплате покупок вне AppStore.

    «Выяснилось, что пункт 3.1 Руководства по рассмотрению AppStore запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами AppStore, а также использовать альтернативные способы оплаты», — говорится 19 июля в сообщении ведомства.

    Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и меняли приложение так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Если правила не соблюдаются, Apple не допускает приложения в AppStore.

    ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении компании в октябре 2021 года, поскольку та не исполнила предупреждение регулятора.

    В ведомстве отметили, что размер штрафа определят в ходе административного расследования по второй части 14.31 статьи КоАП РФ («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»).

    «Фонтанка» писала, что 12 июля мировой суд Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. Это первый случай привлечения компании к ответственности по этой статье на территории России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close