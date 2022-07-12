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    Российский суд впервые оштрафовал Apple за нарушение закона о персональных данных

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    Мировой суд Москвы впервые оштрафовал американскую компанию Apple Inc. на 2 миллиона рублей, сообщает ТАСС 12 июля. Причиной стал отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

    Судебный штраф по той же статье в ближайшем будущем грозит и мессенджеру WhatsApp — сервис могут обязать заплатить около 24 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные. По аналогичной причине штраф в размере от 1 миллиона до 6 миллионов рублей планируют наложить и на американскую компанию Ookla LLC (владеет Speedtest).

    Согласно закону о локализации данных, юридические лица, работающие с персональной информацией российских граждан, не имеют права собирать и хранить ее за рубежом. Все они обязаны локализовать свои базы на территории РФ.

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