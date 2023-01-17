В Нижнем Новгороде мужчину весом 320 килограммов госпитализировали 20 человек

В Нижегородской области больше 20 человек приняли участие в госпитализации пациента весом 320 килограммов. Медицинская эвакуация прошла в Большемурашкинском районе, пишет 17 января глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
В инфекционную больницу потребовалось доставить 51-летнего мужчину. Вся процедура, в которой участвовали врачи скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС и Центра медицины катастроф, более походила на «сложнейшую космическую операцию», рассказал чиновник.
Для перевозки пациента усилили прочность медицинских приспособлений машины Центра медицины катастроф.
Пациента успешно привезли в больницу, поставили диагноз и начали лечение.