Офис Зеленского принял отставку Арестовича

Отставку Алексея Арестовича принял и подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского. Ранее чиновник сообщил, что покидает пост советника ОП, пишут 17 января украинские СМИ.



Подробностей о причинах такого решения не сообщается, однако уход советника офиса Зеленского последовал вслед за событиями в Днепре, где 14 января произошел взрыв в жилом доме. Погиб 21 человек, среди них один ребенок. Ранения получили 73 человека. Еще 35 пропали без вести.

Алексей Арестович сначала заявил, что всему виной стала работа системы ПВО, а точнее — сбитая ракета, которая упала на подъезд и взорвалась. Позже чиновник написал в соцсетях, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений», но первое высказывание вызвало резонанс среди украинских политиков и активистов.