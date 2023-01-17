Всего «одна ошибка»? Почему Арестович увольняется с поста «главного голоса» Киева

Фото: кадр из видео/Alexey Arestovych/YouTube Поделиться Поделиться





Один из главных рупоров Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке с поста внештатного советника Офиса президента. Заявление последовало за комментарием эксперта к попаданию ракеты в жилой дом в Днепропетровске, где погибли 44 человека. Слова Арестовича вызвали скандал на Украине.



Если смотреть на ситуацию максимально отстраненно, скажем глазами обывателей в новозеландской глубинке, проблема не стоит выеденного яйца. Арестович во время прямого эфира заявил, что упавшая ракета была сбита украинским ПВО. Такое во время боевых действий не редкость, в этом не стыдятся признаваться даже официальные лица в России. Говорить, что такого не существует, просто нелепо.



Однако в медиапространстве и в политике на Украине сейчас невозможно найти отстраненного наблюдателя, что, конечно, можно понять. Поэтому Алексей Арестович попал под шквальный огонь критики. Ведь его слова ставили под сомнение основной тезис о целенаправленной атаке России на жилой дом.



Параллельно с дискурсом Арестовича, кстати, разворачивалась смежная медиадрама — о возможностях украинского ПВО. Почти год в украинских пабликах, на телевидении и даже в заявлениях официальных лиц рассказывалось, как успешно сбиваются российские сверхзвуковые ракеты. Речь шла не только о мощных комплексах ПВО, но и даже о ручных установках, а дальше народный фольклор добирался уже до банки с маринованными огурцами. Однако почти сразу военное ведомство одернуло Арестовича: сбивать такое мы не можем и никогда не могли. Все предыдущие сообщения считать фейками.



Даже если слова аналитика и принимались украинским медиасоциумом за правду, то сразу же шло резюме: «Кому нужна такая правда?» Ведь в вопросах освещения боевых действий разночтений о роли российской военной машины и украинских ПВО быть не может: Россия — убивает, ПВО спасает.

Требования об отставке Арестовича посыпались со всех сторон, из уст официальных лиц звучали крайне обидные эпитеты. Могло показаться, что весь укронет теперь люто ненавидит еще вчера обожаемого спикера Офиса президента.

Арестович извинился. Потом отозвал извинения. Потом пояснил, что лишь предполагал развитие событий в Днепропетровске. А во вторник огорошил заявлением об увольнении, написав, что хочет показать пример цивилизованного поведения: «Принципиальная ошибка, значит, в отставку»



Не будем гадать, как сложится карьера великолепного — без иронии — пропагандиста, актера, политика, подполковника вооруженных сил Украины Алексея Арестовича. Те самые сторонние наблюдатели не раз видели, как быстро Украина развенчивает своих героев.

Но ветры перемен дуют в паруса Арестовича регулярно. Родился в Грузии, стал украинцем. Сперва он был биологом, потом артистом, потом военным переводчиком и разведчиком. Потом снова резкий вираж — и снова он актер и продюсер. Затем — внезапно — политик.



На позиции заместителя главы партии «Братство» Алексей Арестович продвигал интересы Виктора Медведчука, боролся с «оранжевой революцией». Более того, активно сотрудничал с пророссийским «Евразийским движением» Александра Дугина, публично выступал с ним вместе. Тема того выступления: «Проникновение западной чумы, как хамелеон, меняющий свои цвета, в постсоветское пространство». Иными словами, Алексей Арестович выступал категорически против НАТО и вообще западного влияния на Россию и Украину.

После убийства в 2022 году дочери Александра Дугина Арестовича спросили, как так вышло, что он 17 лет назад «засветился» вместе с ее отцом. И как понимать его слова тогда о том, что Киев «отказался от национальной идентичности в угоду польским и британским хозяевам украинской революции», и рассказы о технологиях захвата Украины Западом. Ответ Арестовича был предсказуемым: на этой пресс-конференции он был по заданию украинского Главного управления разведки.



К 2010-м годам Алексей Арестович занялся более мирными вещами. Много снимался в кино, например в сиквелах «Возвращение Мухтара», а травестийная роль Люси в «Не бойся, я рядом» стала нарицательной для его недоброжелателей. Одна из ипостасей этого разностороннего человека — семейный психолог в телешоу.



Однако 2014 год вновь открыл в Арестовиче военные и пропагандистские таланты. Известны кадры его личного участия в военных операциях на Донбассе со стороны официального Киева, сам он не раз рассказывал о боях, в которых принимал участие и чудом спасся.

Примечательно, что к личности Владимира Зеленского Арестович изначально относился крайне негативно, обвиняя его даже в пророссийских настроениях и припечатывая в своих выступлениях крайне ругательным на Украине «ватником», а его сторонников — совсем уж непечатно.



А с 2020 года он, по приглашению Леонида Кравчука, вошел в состав украинской делегации на Минских переговорах о судьбе Донбасса. В роли советника по внешней политике он впервые опробовал роль официального спикера. Спустя несколько месяцев он начал внештатно консультировать главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Параллельно часто выступал в роли военного эксперта. Интересно наблюдать за его эфиром 23 февраля 2022 года в 23:30 по московскому времени. Вопреки всем заявлениям и предупреждениям со стороны военного ведомства США, Алексей Арестович за 6 часов ДО доказывал, что ничего особенного не будет.

«Вероятность ввода войск на территорию ЛНР/ДНР — процентов 80–85%. Но на всех остальных направлениях вероятность наступления — лишь гипотетическая, — говорил он. — Уже четверо суток командиры (российской армии. — Прим. ред.) заводят моторы, вскрывают пакеты, кричат на солдат, а приказа вперед — не поступает. Это делается, чтобы держать нас в тонусе и обеспечивать давление. 200 тысяч — не хватит ни на Харьков, ни на Мариуполь, ни на Херсон, ни на Киев. Весь их расчет — на давление. Чтобы принудить нас к принятию требований Путина».



Он же тогда предупреждал: «Даже если они зайдут, их ожидают сюрпризы. Во-первых, мы не побежим, а будем воевать, причем класть их в товарных количествах. Во-вторых, их войсковые части будут уклоняться от тяжелых боев».

Спустя часы вместе с другим советником Ермака, Михаилом Подоляком, 25 февраля Алексей Арестович дебютировал в роли официального спикера по военной ситуации и ходу боевых действий на Украине. Спокойная, чуть ироничная, немного — чуть больше меры, но не через край — хамоватость импонировала не только украинскому социуму. Его выступления — сперва 2–5-минутные брифинги, а уже к концу марта полноценные часовые аналитические передачи с его участием стали восприниматься как своего рода дополнения к регулярным выступлениям Владимира Зеленского. Под тем соусом, что «ну не может же президент такое вслух говорить».



А Арестович говорил. Именно ему можно приписать большинство основных нарративов украинской пропаганды. Уже к 25 февраля он заявил: а) об успешной обороне украинской армии и несдаче ни пяди своей земли, б) о низком моральном духе русских солдат и повальном дезертирстве, в) о необходимости участия всех мужчин страны в отражении атак — в первую очередь в рядах теробороны, г) о крайне низком запасе ракет у российской армии, которые вот-вот кончатся. И так далее.

Слова Арестовича подхватывали, идеи развивали, цитаты растаскивали. Его талант пришелся как нельзя кстати в тех условиях, в которых оказались украинские власти на протяжении 2022 года. Он был умным, западным, резким, открытым и не лез в карман за словом.

Аналогов Арестовича в России нет. Считать Владимира Соловьева выразителем официальной позиции Кремля никому в голову не придет, а таланты Марии Захаровой имеют крайне ограниченный круг поклонников. Выступающий в зеркальной Арестовичу роли «говорящей головы», регулярно рассказывающей о положении дел на фронте, глава Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ Игорь Конашенков явно отрабатывает совершенно другую роль и выполняет совершенно другие задачи, чем его украинский визави. Можно спорить, успешно он справляется со своей ролью или нет, но за 10 месяцев он сохранил свою позицию. В отличие от Арестовича.



Сам Арестович, как ни хотелось ему показать свой уход «цивилизованным поведением», очевидно очень обижен. «Уровень хейта в мой адрес несопоставим с последствиями ошибки в эфире. Это не принесло ни репутационных, ни юридических последствий для Украины, — заявил он в своем телеграм-канале. — Но те люди, которые специально крутят эту тему, имеют вполне конкретные цели. Москва раскручивает её для ослабления украинского информационного влияния (в том числе и на россиян). Украинская оппозиция таким способом атакует власть, зарабатывая политические баллы, думая о будущих выборах».

«Работа нашей оппозиции на разделение украинцев и поиск предателей ради политических дивидендов — игра, которой умело пользовался и пользуется Кремль. Сознательная ставка на ненависть украинцев против украинцев (вне зависимости от фамилий), ставка на разделение, на политические игры в воюющей стране перед месяцами тяжелейших боёв — путь к проигрышу, как было не один раз в нашей истории», — прорицает пропагандист Украины № 1.



Очевидный отказ от внутренней дискуссии — это как раз то, в чем на Западе часто винят Кремль. Неприемлемость даже легкой и безобидной критики ВСУ — тоже уже давно реальность. И роль расслабленно-уверенного в себе умного балагура вполне может смениться чем-то либо больше в стиле Игоря Конашенкова, или же, наоборот, чего-то более экзальтированного ура-патриотичного.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»