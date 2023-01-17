Главный синоптик Петербурга вспоминает, когда в городе было минус 35,6, а в области минус 54,8

17 января — исторический день для петербургских метеорологов. В этот день в 1940 году в Ленинграде была зарегистрирована самая низкая температура воздуха за весь период инструментальных наблюдений с 1881 года — минус 35,6 градуса.
«Конечно, были и более низкие температуры в 1740 –х годах и в начале 19 века (1809, 1814 годы), но в официальной хронологии это самое низкое значение для исторической части города», — сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
В Ленинградской области в тот январь температуры опускались ниже минус 50: 16 числа в Лодейном Поле было минус 51,9, в Шугозеро — минус 54,8 градуса, 17 января в Ефимовской — минус 51,3. В Боровичах 16 января 1940 года столбик термометра опустился до 53,6 градуса мороза. Минимумы, зафиксированные в городе в тот год с 16 по 19 января, до сих пор не перекрыты, притом что та декада была не самая холодная за зиму.
А сейчас в Петербурге оттепель, она продолжается пятые сутки. Положительная температура воздуха продержится до пятницы, обещает Колесов.