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    Главный синоптик Петербурга вспоминает, когда в городе было минус 35,6, а в области минус 54,8

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    17 января — исторический день для петербургских метеорологов. В этот день в 1940 году в Ленинграде была зарегистрирована самая низкая температура воздуха за весь период инструментальных наблюдений с 1881 года — минус 35,6 градуса.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Конечно, были и более низкие температуры в 1740 –х годах и в начале 19 века (1809, 1814 годы), но в официальной хронологии это самое низкое значение для исторической части города», — сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    В Ленинградской области в тот январь температуры опускались ниже минус 50: 16 числа в Лодейном Поле было минус 51,9, в Шугозеро — минус 54,8 градуса, 17 января в Ефимовской — минус 51,3. В Боровичах 16 января 1940 года столбик термометра опустился до 53,6 градуса мороза. Минимумы, зафиксированные в городе в тот год с 16 по 19 января, до сих пор не перекрыты, притом что та декада была не самая холодная за зиму.

    А сейчас в Петербурге оттепель, она продолжается пятые сутки. Положительная температура воздуха продержится до пятницы, обещает Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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