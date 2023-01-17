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    Число жертв после подрыва гранаты под Белгородом выросло до 7

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    Число погибших при взрыве в месте дислокации военнослужащих под Белгородом увеличилось до 7 человек. Об этом 17 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

    «Обнаружены четверо погибших из числа пропавших без вести. Таким образом, число жертв увеличилось до семи человек», — рассказал собеседник агентства.

    Все еще продолжаются поиски 4 человек.

    Как уточняет «Интерфакс», из-за непреднамеренного подрыва гранаты сержантом в расположении военных под Белгородом сдетонировал взводный боекомплект.

    Ранее ТАСС писал, что взрыв произошел в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое.

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