РИА Новости: Трое погибли при взрыве боеприпасов в Белгородской области

Три человека погибли и еще 13 пострадали при взрыве в здании бывшего дома культуры в Корочанском районе Белгородской области. Об этом 15 января пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.



Отмечается, что эти данные — предварительные. Вероятно, причиной трагедии стала «детонация боеприпасов».



ТАСС ранее писал, что взрыв произошел в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое, после чего начался пожар. Сообщалось о десяти раненых военнослужащих. По некоторым данным, была взорвана ручная граната, но официальных подтверждений этому сообщению нет.