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    РИА Новости: Трое погибли при взрыве боеприпасов в Белгородской области

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    Три человека погибли и еще 13 пострадали при взрыве в здании бывшего дома культуры в Корочанском районе Белгородской области. Об этом 15 января пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Отмечается, что эти данные — предварительные. Вероятно, причиной трагедии стала «детонация боеприпасов».

    ТАСС ранее писал, что взрыв произошел в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое, после чего начался пожар. Сообщалось о десяти раненых военнослужащих. По некоторым данным, была взорвана ручная граната, но официальных подтверждений этому сообщению нет.

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