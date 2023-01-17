Ледокол «Ермак» хотят утилизировать за 174 миллиона рублей

«Росморпорт» снова объявил тендер на утилизацию ледокола «Ермак», который находится в Большом порту Санкт-Петербурга. Цена контракта — 174,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок от 16 января. Это уже вторая попытка найти исполнителя, во время первого тендера все заявки отклонили.



Подрядчик должен будет транспортировать ледокол к месту проведения работ. В них входит демонтаж, разделка металлоконструкций корпуса судна, «включая обшивку и набор, судовые механизмы и судовые системы, находящихся во внутренних помещениях судна и прочие механизмы и палубные устройства», указано в документации. Кроме того, пригодные для ремонта агрегаты, узлы и механизмы потребуется демонтировать, законсервировать, упаковать и передать заказчику.