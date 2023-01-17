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    Ледокол «Ермак» хотят утилизировать за 174 миллиона рублей

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    4 комментария

    «Росморпорт» снова объявил тендер на утилизацию ледокола «Ермак», который находится в Большом порту Санкт-Петербурга. Цена контракта — 174,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок от 16 января. Это уже вторая попытка найти исполнителя, во время первого тендера все заявки отклонили.

    Подрядчик должен будет транспортировать ледокол к месту проведения работ. В них входит демонтаж, разделка металлоконструкций корпуса судна, «включая обшивку и набор, судовые механизмы и судовые системы, находящихся во внутренних помещениях судна и прочие механизмы и палубные устройства», указано в документации. Кроме того, пригодные для ремонта агрегаты, узлы и механизмы потребуется демонтировать, законсервировать, упаковать и передать заказчику.

    Итоги подведут 31 января.

    Ледокол «Ермак» построили в 1974 году в Финляндии на верфи Wartsila. Вес судна 12,8 тысячи тонн. Длина — 127,8 метра, ширина — 25,97 метра, высота борта — 16,7 метра. Это первый в мире арктический ледокол, после него серия пополнилась двумя ледоколами такого же типа «Адмирал Макаров» и «Красин».

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    ЕрмакДемонтажЛедоколТендер
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    Комментарии 4

    VKuser27909217 Янв 2023 в 01:20
    1. Да, Финны всегда строили любое судно лучше, чем совки. Быстрее, дешевле, качественнее. Знаю о чём говорю с середины 70-х. Но формулировка "первый в мире арктический" немного напрягает. Даже если уточнить, что "не с ЯЭУ". 2. Индийские племена на берегу Аланга с радостью его встретят. Причём, они сами ЗА НЕГО ЗАПЛАТЯТ! С учётом обилия цветнины, и высоконикелевой стали на объекте, заплатят очень хорошо. С его осадкой справятся, это их хлеб. Итак, списанный ледокол можно продать за очень хорошие деньги. Теоретически, доход для бюджета. Но предлагается ЗАПЛАТИТЬ из бюджета за его утилизацию. Это как понимать? Особо крупный размер, да? P.S. Платных прошу не потеть, тему знаю, работал в индийско-"российской" компании Аджирус (догадайтесь, кем подписано свидетельство о регистрации СП в начале 90-х), они пароходы в Аланг пачками таскали, только с ПЛ на Адмиралтейских у них минус вышел по разделке - не смогли вывезти нарезанные и упакованные лодки, фрахт дороговат оказался.
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