Ледокол «Ермак» хотят утилизировать за 174 миллиона рублей

«Росморпорт» снова объявил тендер на утилизацию ледокола «Ермак», который находится в Большом порту Санкт-Петербурга. Цена контракта — 174,7 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок от 16 января. Это уже вторая попытка найти исполнителя, во время первого тендера все заявки отклонили.
Подрядчик должен будет транспортировать ледокол к месту проведения работ. В них входит демонтаж, разделка металлоконструкций корпуса судна, «включая обшивку и набор, судовые механизмы и судовые системы, находящихся во внутренних помещениях судна и прочие механизмы и палубные устройства», указано в документации. Кроме того, пригодные для ремонта агрегаты, узлы и механизмы потребуется демонтировать, законсервировать, упаковать и передать заказчику.
Итоги подведут 31 января.
Ледокол «Ермак» построили в 1974 году в Финляндии на верфи Wartsila. Вес судна 12,8 тысячи тонн. Длина — 127,8 метра, ширина — 25,97 метра, высота борта — 16,7 метра. Это первый в мире арктический ледокол, после него серия пополнилась двумя ледоколами такого же типа «Адмирал Макаров» и «Красин».