Блогер Елена Блиновская попала в больницу

Блогер Елена Блиновская, автор популярного онлайн-курса личностного роста «Марафон Желаний», сообщила, что попала в больницу после возвращения в Россию с Сейшельских островов.



Как написала Блиновская 14 января в соцсетях, «через весь город с мигалками под капельницей и всеми пищалкам прокатилась» и попала в реанимацию.

Причину госпитализации блогер не уточнила, но сообщила, что «многие будут смеяться» и «тело решило перестроиться». Несколько часов спустя она сообщила, что уже вернулась домой и выложила подтверждающую фотографию.