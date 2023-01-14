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    Блогер Елена Блиновская попала в больницу

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    Блогер Елена Блиновская, автор популярного онлайн-курса личностного роста «Марафон Желаний», сообщила, что попала в больницу после возвращения в Россию с Сейшельских островов.

    Как написала Блиновская 14 января в соцсетях, «через весь город с мигалками под капельницей и всеми пищалкам прокатилась» и попала в реанимацию.

    Причину госпитализации блогер не уточнила, но сообщила, что «многие будут смеяться» и «тело решило перестроиться». Несколько часов спустя она сообщила, что уже вернулась домой и выложила подтверждающую фотографию.

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    Елена БлиновскаяГоспитализация
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