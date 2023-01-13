В Смольном рассказали, сколько туристов посетило Петербург за новогодние праздники

Общее количество туристов, посетивших Петербург с 30 декабря по 8 января, превысило миллион человек. В прошлом году за новогодние праздники в городе на Неве побывали 914 тысяч путешественников. Такую статистику привели 13 января в комитете по развитию туризма Петербурга.



За девять выходных дней аэропорт Пулково обслужил 578 тыс. пассажиров. Максимальное количество рейсов — 458, по данным комитета, — было выполнено 30 декабря.



В общей сложности за 2022 год число туристов, посетивших Петербург, превысило 8 млн человек, уточнили в Смольном.

