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    В Смольном рассказали, сколько туристов посетило Петербург за новогодние праздники

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    Общее количество туристов, посетивших Петербург с 30 декабря по 8 января, превысило миллион человек. В прошлом году за новогодние праздники в городе на Неве побывали 914 тысяч путешественников. Такую статистику привели 13 января в комитете по развитию туризма Петербурга.

    За девять выходных дней аэропорт Пулково обслужил 578 тыс. пассажиров. Максимальное количество рейсов — 458, по данным комитета, — было выполнено 30 декабря.

    В общей сложности за 2022 год число туристов, посетивших Петербург, превысило 8 млн человек, уточнили в Смольном.

    Напомним, ранее самые популярные направления в РФ на новогодние праздники назвали в Росавиации. Петербург ожидаемо попал в этот список.

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