Росавиация назвала самые популярные направления на новогодние праздники

По оперативным данным, в период новогодних праздников, с 1 по 8 января, российские авиакомпании перевезли более 2,2 млн пассажиров — на 11,3% больше, чем год назад. Об этом 9 января сообщили в Росавиации.



На внутренних воздушных линиях самыми популярными направлениями за этот период времени стали Москва, Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала, даже несмотря на то, что в столице в период новогодних каникул, например, отмечались сложные метеоусловия: от обильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, до аномальных низких температур, отметили в федеральном агентстве.

