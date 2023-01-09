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    Росавиация назвала самые популярные направления на новогодние праздники

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    По оперативным данным, в период новогодних праздников, с 1 по 8 января, российские авиакомпании перевезли более 2,2 млн пассажиров — на 11,3% больше, чем год назад. Об этом 9 января сообщили в Росавиации.

    На внутренних воздушных линиях самыми популярными направлениями за этот период времени стали Москва, Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Махачкала, даже несмотря на то, что в столице в период новогодних каникул, например, отмечались сложные метеоусловия: от обильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, до аномальных низких температур, отметили в федеральном агентстве.

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Петербургу взимать с туристов курортный сбор.

    О том, почему в город на Неве теперь неохотно едут иностранные туристы, читайте здесь.

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