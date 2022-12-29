Самолетов нет, и карты не работают. Почему иностранные туристы не едут в Петербург

Петербург в 2022 году посетили 8 млн туристов. Об этом 29 декабря в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко. По его словам, это на треть больше, чем год назад (6 млн в 2021 году), но все еще меньше, чем в допандемийном 2019 году (10 млн человек).



Кроме того, если до пандемии на иностранных туристов приходилась половина турпотока (5 млн человек), то в этом году Петербург посетили всего 300 тысяч гостей из-за рубежа. «Зарубежный турист — это больший чек, большая выручка для туристической индустрии», — отметил вице-губернатор.

