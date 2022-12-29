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    Самолетов нет, и карты не работают. Почему иностранные туристы не едут в Петербург

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    Петербург в 2022 году посетили 8 млн туристов. Об этом 29 декабря в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко. По его словам, это на треть больше, чем год назад (6 млн в 2021 году), но все еще меньше, чем в допандемийном 2019 году (10 млн человек).

    Кроме того, если до пандемии на иностранных туристов приходилась половина турпотока (5 млн человек), то в этом году Петербург посетили всего 300 тысяч гостей из-за рубежа. «Зарубежный турист — это больший чек, большая выручка для туристической индустрии», — отметил вице-губернатор.

    По прогнозу властей, в 2023 году турпоток будет нарастать, но к показателям 2019 года пока не вернется. Помимо гостей из российских регионов в планах увеличивать число путешественников с Ближнего Востока, из Китая, Индии. Однако здесь Петербург зависит от работы аэропорта и развития новых линий.

    Еще одна проблема — невозможность пользоваться в России картами зарубежных банков. «Сейчас прорабатывается вопрос получения туристами внутренних карт «Мир», — сказал Валерий Москаленко.

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