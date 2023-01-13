RT: Налоговая заблокировала счета двух фирм Ксении Собчак

Федеральная налоговая служба наложила запрет на операции по счетам рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July, которые принадлежат журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Об этом со ссылкой на документы ФНС 13 января сообщает RT.



Собчак, согласно сервису «Контур.Фокус», владеет 51 % акций каждой из этих компаний. По данным приставов, на которые ссылается RT, в 2021–2022 годах обе фирмы в совокупности недоплатили в бюджет 484 тыс. рублей налогов, включая пени. При этом 34 тысячи из них уже аннулированы, поэтому что ФССП не смогла разыскать имущество June & July, на которое можно было обратить взыскание.

