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    RT: Налоговая заблокировала счета двух фирм Ксении Собчак

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    Федеральная налоговая служба наложила запрет на операции по счетам рекламной компании «Лидерс» и PR-агентства June & July, которые принадлежат журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Об этом со ссылкой на документы ФНС 13 января сообщает RT.

    Собчак, согласно сервису «Контур.Фокус», владеет 51 % акций каждой из этих компаний. По данным приставов, на которые ссылается RT, в 2021–2022 годах обе фирмы в совокупности недоплатили в бюджет 484 тыс. рублей налогов, включая пени. При этом 34 тысячи из них уже аннулированы, поэтому что ФССП не смогла разыскать имущество June & July, на которое можно было обратить взыскание.

    Напомним, ранее стало известно, что Ксения Собчак стала фигурантом дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По этому делу, в частности, был арестован коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов. Сама журналистка заявила, что в деле нет никакого политического контекста и уже принесла извинения Чемезову за действия своих коллег, которые ему «нанесли вред».

    Следствие подозревает арестованных коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и светского журналиста Тамерлана Бигаева в том, что они подготовили и опубликовали статью в Telegram-канале «Тушите свет», которая содержала сведения о главе Ростеха Сергее Чемезове. Написанное там могло причинить существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких. За удаление материала Суханов и Романовский якобы потребовали 11 млн рублей. При этом Суханова задержали при получении транша в виде 800 тысяч рублей от представителей Чемезова.

    В правоохранительных органах говорили, что по делу проходит и сама Собчак. В её загородном доме проходили обыски. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании. Сообщалось, что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха», и она проходит по делу как подозреваемая. 28 октября МВД отменило постановление о её привлечении как подозреваемой. По данным СМИ, Собчак вернулась в Россию.

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