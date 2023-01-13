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    Госпитализированного Михалкова оставляют в реанимации

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    Режиссёр Никита Михалков через неделю своего пребывания в московской больнице остаётся в отделении реанимации. Об этом 13 января сообщил РИА Новости представитель медучреждения, не уточняя, идёт ли пациент на поправку.

    О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. На следующий день Ксения Собчак рассказал, что режиссёр в реанимации. Его пресс-секретарь опровергла тяжёлое состояние и ковидную пневмонию — у Михалкова грипп.

    За состоянием заболевшего следят в Кремле, руку на пульсе держит Владимир Путин. После того, как о регулярных докладах президенту заявил Песков, в телеграм-канале Михалкова появился пост от первого лица.

    «Я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное», — говорится в нём.

    11 января свои пожелания присоединил Александр Бастрыкин. Глава Следственного комитета созвонился с режиссёром и заверил, что офицеры готовы оказать любую поддержку, в том числе крепким товарищеским плечом.

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