«Офицеры готовы подставить крепкое товарищеское плечо». Бастрыкин созвонился с попавшим в больницу Михалковым

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин позвонил режиссеру Никите Михалкову и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин отметил добросовестный труд и огромный вклад артиста в развитие России, сохранение славных традиций страны и защиту исторической правды. Упомянул главный следователь и о важности телепрограммы Михалкова «БесогонТВ». По мнению главы СК, эта передача «по-прежнему острая, актуальная и играет важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодежи».
Председатель Следкома сказал Михалкову, что миллионы граждан искренне переживают за него и желают ему доброго здоровья. Офицеры ведомства, добавил Бастрыкин, «готовы оказать любую помощь и поддержку режиссеру, подставив крепкое товарищеское плечо».
Накануне Михалков впервые обратился к поклонникам после своей госпитализации. Режиссер поблагодарил «всех и каждого», кто о нем беспокоится. Он также сообщил, что пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получает необходимое лечение.