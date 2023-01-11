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    «Офицеры готовы подставить крепкое товарищеское плечо». Бастрыкин созвонился с попавшим в больницу Михалковым

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    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин позвонил режиссеру Никите Михалкову и пожелал ему скорейшего выздоровления. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе ведомства.

    Бастрыкин отметил добросовестный труд и огромный вклад артиста в развитие России, сохранение славных традиций страны и защиту исторической правды. Упомянул главный следователь и о важности телепрограммы Михалкова «БесогонТВ». По мнению главы СК, эта передача «по-прежнему острая, актуальная и играет важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодежи».

    Председатель Следкома сказал Михалкову, что миллионы граждан искренне переживают за него и желают ему доброго здоровья. Офицеры ведомства, добавил Бастрыкин, «готовы оказать любую помощь и поддержку режиссеру, подставив крепкое товарищеское плечо».

    Накануне Михалков впервые обратился к поклонникам после своей госпитализации. Режиссер поблагодарил «всех и каждого», кто о нем беспокоится. Он также сообщил, что пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получает необходимое лечение.

    О госпитализации Михалкова СМИ сообщили 5 января 2023 года, с 6 января появилась информация о его пребывании в реанимации.

    Среди снятых 77-летним режиссером фильмов — «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родня», три фильма «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник».

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