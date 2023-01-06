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    Собчак рассказала, что Михалков в реанимации

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    Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что режиссер Никита Михалков находится в реанимации. Соответствующий пост появился вечером 6 января в ее Telegram-канале. Телеведущая пожелала кинорежиссеру здоровья и долголетия, рассказала о значимости фигуры Михалкова для культуры и президента России Владимира Путина в частности.

    «Михалков в реанимации. Сразу скажу: я желаю ему только здоровья и долголетия, но невозможно не думать вот о чём. Никита Сергеевич — единственный из всех деятелей культуры имеет многолетний и прямой "доступ к телу"», — написала она. По мнению Собчак, Михалков и был культурой и занять его место не сможет никто.

    О том, что Никита Михалков попал в больницу, стало известно накануне. Сначала о госпитализации кинорежиссера «в тяжелом состоянии и с ковидной пневмонией» писали телеграм-каналы. Однако пресс-секретарь Михалкова эту информацию опровергла. На звонок «Фонтанки» по известному ей номеру супруга Михалкова не ответила.

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