Собчак рассказала, что Михалков в реанимации

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что режиссер Никита Михалков находится в реанимации. Соответствующий пост появился вечером 6 января в ее Telegram-канале. Телеведущая пожелала кинорежиссеру здоровья и долголетия, рассказала о значимости фигуры Михалкова для культуры и президента России Владимира Путина в частности.

«Михалков в реанимации. Сразу скажу: я желаю ему только здоровья и долголетия, но невозможно не думать вот о чём. Никита Сергеевич — единственный из всех деятелей культуры имеет многолетний и прямой "доступ к телу"», — написала она. По мнению Собчак, Михалков и был культурой и занять его место не сможет никто.