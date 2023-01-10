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    Кино

    Госпитализированный Никита Михалков обратился к поклонникам

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    Кинорежиссер Никита Михалков, о состоянии которого, как стало известно 10 января со слов пресс-секретаря президента, регулярно докладывают Владимиру Путину, опубликовал в официальном телеграм-канале своей передачи «Бесогон» сообщение о своем здоровье.

    Михалков поблагодарил «всех и каждого», кто о нем беспокоится.

    «Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное, — отметил он. — Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам...»

    Режиссер сообщил, что пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получает необходимое лечение. Он также посоветовал получать достоверную информацию о его здоровье в телеграм-канале «Бесогон».

    О госпитализации Михалкова СМИ сообщили 5 января 2023 года, с 6 января появилась информация о его пребывании в реанимации.

    Среди снятых 77-летним режиссером фильмов — «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родня», три фильма «Утомлённые солнцем» и «Сибирский цирюльник».

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