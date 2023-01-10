Госпитализированный Никита Михалков обратился к поклонникам

Кинорежиссер Никита Михалков, о состоянии которого, как стало известно 10 января со слов пресс-секретаря президента, регулярно докладывают Владимиру Путину, опубликовал в официальном телеграм-канале своей передачи «Бесогон» сообщение о своем здоровье.



Михалков поблагодарил «всех и каждого», кто о нем беспокоится.



«Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное, — отметил он. — Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам...»



Режиссер сообщил, что пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получает необходимое лечение. Он также посоветовал получать достоверную информацию о его здоровье в телеграм-канале «Бесогон».

