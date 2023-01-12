В Князь-Владимирский собор пришли агрессоры с ножом. Работникам пришлось просить помощи

В Князь-Владимирский собор в Петербурге вызвали сотрудников Росгвардии — нужно было выдворить человека с ножом. С ним был такой же агрессивный, но безоружный товарищ.
Задержали посетителей около семи вечера 12 января, сообщает пресс-служба ведомства. Сначала служитель храма сам попросил нарушителей уйти из-за «неадекватного» поведения, но те стали угрожать ножом. Пришлось нажать «тревожную» кнопку, и скоро прибыла подмога.
Агрессоров доставили в отдел, нож изъяли. Оказалось, что одному из них 34 года, другому — 42.