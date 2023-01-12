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    В Петербурге суд отказал организатору убийства Старовойтовой в прекращении дела

    1948
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    Приморский суд Петербурга не позволил убрать в стол плоды многолетнего расследования дела об убийстве граждан России на Кипре. Осуждённого за ликвидацию Галины Старовойтовой экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко готовят к новому процессу и отмывают от зелёнки.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 12 января, на последний день февраля назначен отбор коллегии присяжных по делу Глущенко. Он и его защитник просили прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Суд отказал.

    Процесс будет проходить в открытом режиме. Глущенко, известный колоритными меморандумами, уже готовится.

    «На руке была замечена надпись зеленкой, там нехорошее о ФСБ», — поделились в пресс-службе суда.

    Первый приговор (за вымогательство у бывшего депутата Вячеслава Шевченко) Глущенко вынесли в 2012 году. Через год его осудили за организацию убийства Галины Старовойтовой. Путём сложения сроков вышло 17 лет. Сидит он так долго, что получил право на УДО. Несмотря на лестные характеристики и «новеллу» о раскаянии, суд решил: не заслужил.

    Присяжные будут слушать дело о тройном убийстве на Кипре в 2004 году. Глущенко обвиняется в заказе на экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко, бизнесмена Юрия Зорина и переводчицу Валентину Третьякову. Сам он уже заявлял, что к гибели троицы, как и к посягательству на Старовойтову, причастен Владимир Барсуков.

    Несмотря на сроки давности, закон позволяет осуждать по особо тяжким статьям. Но при таком раскладе высшая мера невозможна.

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