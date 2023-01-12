В Петербурге суд отказал организатору убийства Старовойтовой в прекращении дела

Приморский суд Петербурга не позволил убрать в стол плоды многолетнего расследования дела об убийстве граждан России на Кипре. Осуждённого за ликвидацию Галины Старовойтовой экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко готовят к новому процессу и отмывают от зелёнки.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 12 января, на последний день февраля назначен отбор коллегии присяжных по делу Глущенко. Он и его защитник просили прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности. Суд отказал.

Процесс будет проходить в открытом режиме. Глущенко, известный колоритными меморандумами, уже готовится.