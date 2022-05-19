Экс-депутат Глущенко готовится предстать перед судом и просит присяжных

Приморский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, обвиняемого в организации убийства в 2004 году предпринимателя Вячеслава Шевченко, его делового партнера Юрия Зорина и их переводчицы Валентины Третьяковой.



Как сообщает 19 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, Глущенко вину не признает, ходатайствует о рассмотрении дела с участием присяжных. Материалы дела переданы судье.

Преступление произошло в 2004 году в частном доме в пригороде Пафоса на Кипре. Тогда злоумышленники проникли в дом и убили жертв бейсбольными битами и топором. О преступлении узнали местные полицейские — их вызвали родственники Шевченко, обеспокоенные тем, что он не выходит на связь.



Следствие полагает, что между Глущенко «крышевал» бизнес братьев Шевченко. Сумма вознаграждения на начало 2004 года составила 50 000 долларов США ежемесячно. Шевченко заявил Глущенко об отказе от дальнейшего «сотрудничества». У «крышевателя» возник умысел на вымогательство. Он звонил Шевченко и требовал либо 10 000 000 долларов США, либо акции ОАО «Метрополь». Шевченко отказался, Глущенко решил организовать убийство его брата, чтобы запугать и заставить передать 10 000 000 долларов США.



К убийству Глущенко привлек своего знакомого Крупицу и иных лиц за 70 000 долларов США. 21 марта они прибыли на Кипр, где жил Шевченко. Зная, что тот живет не один, заказчик дал указания убрать живущих с ним Зорина и Третьякову. В ночь на 24 марта они были зарезаны. Фигуранты поместили трупы в элементы мебели и пакеты, чтобы уничтожить, но тут к дому подъехали знакомые семьи, которые вызвали местную полицию.

