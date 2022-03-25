Приморский райсуд Петербурга обязал экс-депутата Глущенко изучить материалы своего уголовного дела до середины апреля

«На 14.03.2022 Глущенко дошел до 73-го листа 9-го тома. Неоднократно ссылаясь на усталость и плохое самочувствие, отказывался от дальнейшего ознакомления. Следствие указывало, что никаких ограничений в ознакомлении для Глущенко не допускалось, при этом обвиняемый не знакомится с делом более 2 часов в день, очевидно затягивая процесс», — гласит запись пресс-службы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 25 марта, объем дела составляет 16 томов и содержит шесть дисков. Глущенко приступил к ознакомлению в конце августа 2021-го, а его защитник — в начале сентября того же года.

Без внимания суда не осталось необычное поведение Глущенко. Отмечается, что, представившись суду скандинавским богом Локи, он возражал против удовлетворения ходатайства и утверждал, что не затягивает ознакомление. На самом деле, объяснил он, следователь его постоянно пугает, задает вопросы, а потом заставляет читать. При этом, добавил фигурант, у него есть трудности с чтением — прочитанное ранее он не запоминает.

Приморский райсуд обязал Глущенко до 15 апреля изучить оставшиеся тома его уголовного дела.

Напомним, преступление произошло в 2004 году в частном доме в пригороде Пафоса на Кипре. Тогда злоумышленники проникли в дом и убили жертв бейсбольными битами и топором. О преступлении узнали местные полицейские — их вызвали родственники Шевченко, обеспокоенные тем, что он не выходит на связь.

Отметим, Михаил Глущенко уже был осужден на 17 лет колонии строгого режима за вымогательство у семьи Шевченко $10 млн и организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. При этом сам Глущенко уверял, что устранить парламентария ему поручил Владимир Барсуков (Кумарин), осужденный за рейдерские захваты городских предприятий и создание тамбовского преступного сообщества.