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    РБК: Против руководства Azur Air возбуждено дело о взятке Росавиации. Подкупали Турцией

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    Следственный комитет ищет среди менеджеров крупнейшей чартерной авиакомпании России тех, кто подкупал экс-начальника управления лётной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Об этом 12 января сообщает РБК со ссылкой на источники.

    Уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства Azur Air. У следствия есть основания полагать, что менеджмент авиакомпании занижал Костылеву стоимость путёвок в Турцию на 4,7 млн рублей по сравнению с рыночными ценами.

    По информации издания, путёвки были оформлены через связанный с Azur Air Anex Tour, в них входил перелёт бизнес-классом в июле 2021 года, проживание в турецком премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, принадлежащем председателю наблюдательного совета Azur Air Серхату Кочкару.

    Предполагается, что отдых на курорте благотворно сказался на результатах проверки лётной работы авиакомпании со стороны Росавиации, выдавшей сертификат на центр подготовки персонала и выявившей «ограниченное число нарушений».

    СК и авиакомпания официально информацию о возбуждении дела не прокомментировали.

    Максим Костылев занимал должность начальника управления летной эксплуатации Росавиации с 2013 года, уволился весной 2022 года.

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    РосавиацияВзяткаКоррупцияУголовное дело
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