РБК: Против руководства Azur Air возбуждено дело о взятке Росавиации. Подкупали Турцией

Следственный комитет ищет среди менеджеров крупнейшей чартерной авиакомпании России тех, кто подкупал экс-начальника управления лётной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Об этом 12 января сообщает РБК со ссылкой на источники.



Уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства Azur Air. У следствия есть основания полагать, что менеджмент авиакомпании занижал Костылеву стоимость путёвок в Турцию на 4,7 млн рублей по сравнению с рыночными ценами.