В Госдуме заявили, что призывной возраст могут поднять уже весной: новости СВО за 12 января

Поднимать призывной возраст собираются постепенно Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 12 января 2023 года.



В Госдуме заявили, что призывной возраст могут поднять этой весной Призывной возраст в России могут повысить уже в весенний призыв 2023 года. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал «Парламентской газете». Он полагает, что в ближайший призыв в военкоматы могут отправиться призывники до 30 лет. По словам Картаполова, до начала весеннего призыва каждый военкомат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием.

— Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек, — объясняет Картаполов. — Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст.

Андрей Картаполов считает, что полностью перейти на новую систему получится в ближайшие три года. Для этого также потребуется «целый комплекс поправок в существующее законодательство». Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также поддерживает идею о повышении призывного возраста:

— Аргументация должна быть представлена Министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива Министерства обороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны.



В Уфе военнослужащего отправили в колонию за отказ участвовать в СВО В Уфе суд приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова к пяти годам колонии за отказ участвовать в боевых действиях на Украине. Его признали виновным в уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.



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МИД включил в российский стоп-лист 36 граждан Великобритании На сайте Министерства иностранных дел РФ опубликовали информацию о дополнительном включении в российский «стоп-лист» ряда членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Великобритании — всего 36 человек. Как сообщили в ведомстве, это связано с «антироссийским курсом» правительства Великобритании, которое активно применяет «механизм персональных санкций» и ведет «интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене».

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— В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось, что Минск и Москва нарастили силы противовоздушной обороны региональной группировки войск. Также вчера стало известно, что Олег Салюков назначен одним из заместителей командующего Объединенной группировкой войск, принимающих участие в специальной военной операции.