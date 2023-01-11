Петербургу в 2023 году дадут на дороги 8,9 млрд рублей из федерального бюджета

В 2023 году Петербургу предоставят 8,9 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог. Постановление городского правительства об одобрении соответствующих соглашений подписал губернатор Александр Беглов.



Федеральное софинансирование пойдет на особо важные для города проекты, в том числе на ремонт и строительство дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает 11 января пресс-служба администрации Петербурга. В частности, средства направят на: