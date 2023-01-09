Стало известно о состоянии Никиты Михалкова, попавшего в больницу

Режиссер Никита Михалков, попавший в больницу с гриппом, все еще остается в отделении реанимации. Об этом 9 января сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя медучреждения.



«Пациент находится в отделении реанимации», — заявили агентству в больнице.



О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Его пресс-секретарь сообщила, что у режиссера грипп. Также она опровергла публикации о том, что он попал в больницу якобы в тяжелом состоянии и с ковидной пневмонией. Позже телеведущая Ксения Собчак рассказала, что Михалков находится в реанимации.

