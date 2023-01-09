На улице Вавиловых за 4 года построят перинатальный центр

Правительство Петербурга и ООО «Современные перинатальные технологии» (входит в ГК «ЕКС») подписали соглашение о государственно-частном партнерстве, предусматривающее создание перинатального центра на улице Вавиловых в Калининском районе города. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Смольного.



Финансовым партнёром проекта выступает Газпромбанк. Общие инвестиции в проект — около 15 млрд рублей, срок его реализации — четыре года. Минздрав РФ одобрил медико-техническое задание на строительство перинатального центра в прошлом году.



Медуслуги в центре будет оказывать роддом № 17 по системе ОМС. В перинатальном центре разместятся женская консультация, неонатологический стационар на 45 коек, стационарные отделения на 260 койко-мест, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики. В каждую смену будут работать 680 человек.

