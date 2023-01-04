    Сейчас

    -12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -12˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -16

    1 м/с, ю-з

    760мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.34eur75.66

    Состояние кошки Тейлор Свифт оценили в 97 млн долл.

    3934
    7 комментариев

    Кошка по кличке Оливия Бенсон, принадлежащая певице Тейлор Свифт, — третья с писке самых богатых домашних животных в мире The Ultimate Pet Rich List. Её состояние оценивается в 97 миллионов долларов, пишет NME.

    «Она заработала свое состояние, снявшись с хозяйкой в нескольких музыкальных клипах, создала собственную линию товаров и снялась в крупнобюджетных рекламных роликах», — написано в отчете.

    Скриншот с <a href="https://www.nme.com/news/music/taylor-swifts-cat-is-reportedly-worth-80million-3373550" class="io-leave-page _" target="_blank">NME</a>
    Скриншот с NME
    ПоделитьсяПоделиться

    Кошка породы скоттиш-фолд получила имя в честь персонажа американского телесериала «Закон и порядок: Специальный корпус», роль которой исполняет актриса Маришка Харгитей. Эта кошка сыграла эпизодическую роль в официальном видео на сингл Свифт в 2014 году и снялась в рекламе медиаконгломерата AT&T вместе с хозяйкой.

    В конце декабря новый альбом Тейлор Свифт «Midnights» стал самой продаваемой пластинкой века в Великобритании, и продажи винила впервые с 1980 года превысили продажи CD-дисков.

    Что касается самых богатых животных, лидирует в списке немецкая овчарка Гюнтер VI, которая принадлежит Gunther Corporation и стоит 500 миллионов долларов. На второй месте кошка Нале Кэт, у которой более 4 миллионов подписчиков в одной из крупнейших соцсетей. Её состояние оценивается в 100 миллионов долларов.

    Скриншот с <a href="https://www.nme.com/news/music/taylor-swifts-cat-is-reportedly-worth-80million-3373550" class="io-leave-page _" target="_blank">NME</a>
    Скриншот с NME

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Домашние животныеКошки
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close