Состояние кошки Тейлор Свифт оценили в 97 млн долл.

Кошка по кличке Оливия Бенсон, принадлежащая певице Тейлор Свифт, — третья с писке самых богатых домашних животных в мире The Ultimate Pet Rich List. Её состояние оценивается в 97 миллионов долларов, пишет NME.
«Она заработала свое состояние, снявшись с хозяйкой в нескольких музыкальных клипах, создала собственную линию товаров и снялась в крупнобюджетных рекламных роликах», — написано в отчете.
Кошка породы скоттиш-фолд получила имя в честь персонажа американского телесериала «Закон и порядок: Специальный корпус», роль которой исполняет актриса Маришка Харгитей. Эта кошка сыграла эпизодическую роль в официальном видео на сингл Свифт в 2014 году и снялась в рекламе медиаконгломерата AT&T вместе с хозяйкой.
В конце декабря новый альбом Тейлор Свифт «Midnights» стал самой продаваемой пластинкой века в Великобритании, и продажи винила впервые с 1980 года превысили продажи CD-дисков.
Что касается самых богатых животных, лидирует в списке немецкая овчарка Гюнтер VI, которая принадлежит Gunther Corporation и стоит 500 миллионов долларов. На второй месте кошка Нале Кэт, у которой более 4 миллионов подписчиков в одной из крупнейших соцсетей. Её состояние оценивается в 100 миллионов долларов.