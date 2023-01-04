Состояние кошки Тейлор Свифт оценили в 97 млн долл.

Кошка по кличке Оливия Бенсон, принадлежащая певице Тейлор Свифт, — третья с писке самых богатых домашних животных в мире The Ultimate Pet Rich List. Её состояние оценивается в 97 миллионов долларов, пишет NME.



«Она заработала свое состояние, снявшись с хозяйкой в нескольких музыкальных клипах, создала собственную линию товаров и снялась в крупнобюджетных рекламных роликах», — написано в отчете.

